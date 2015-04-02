Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Лица в толпе Лица в толпе
Киноафиша Фильмы Лица в толпе Отзывы о фильме «Лица в толпе»
Faces in the Crowd Лица в толпе 2011 / США / Канада / Франция
7.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Лица в толпе»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Мила понравилась,но сильно одеяло на себя перетягивает. Все остальные актеры, за небольшим исключением, - это уйма статистов, мельтешащих вокруг героини. Она же после того, как головой стукнулась, лица не запоминает. Моргнет - и новое лицо рядом. Бойфренда по галстукам запоминала, увидит знакомый галстук, подруливает, начинает разговор. Но общение с галстуками до добра не довело. Прокурор решил, она - законченный псих и толку от нее ноль, и отказался включить ее в программу охраны свидетелей.

Так что весь фильм Мила в ужасе, страдает и всех боится.

А, в общем, все сказочным образом устроилось у нее.

Маньяк стандартно под самым носом "прятался" и несмотря на усилия полиции, его похождения закончились.

Недо-триллер, недо-мелодрама, но один раз можно глянуть, если на Милу аллергии нет. Очень ее тут много.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Зеленая миля
Зеленая миля 9 комментариев
Праведник
Праведник 42 комментария
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 172 комментария
Разбой 10 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Приложение киноафиши