Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Гостья из космоса" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Безбрачная неделя Безбрачная неделя
Киноафиша Фильмы Безбрачная неделя Безбрачная неделя, 2011: актеры и роли
Hall Pass Безбрачная неделя 2011 / США
7.3 Оцените
33 голоса Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Безбрачная неделя, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бобби Фаррелли Bobby Farrelly Питер Фаррелли Питер Фаррелли Peter Farrelly
В ролях
Оуэн Уилсон Оуэн Уилсон Owen Wilson Дженна Фишер Дженна Фишер Jenna Fischer Джейсон Судейкис Джейсон Судейкис Jason Sudeikis Аманда Байнс Аманда Байнс Amanda Bynes Кристина Эпплгейт Кристина Эпплгейт Christina Applegate Александра Даддарио Александра Даддарио Alexandra Daddario Алисса Милано Алисса Милано Alyssa Milano Ричард Дженкинс Ричард Дженкинс Richard Jenkins
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Мия и Я: Легенда Сентопии
Мия и Я: Легенда Сентопии
2022, Германия / Австрия, детский
Дитя тьмы: Первая жертва
Дитя тьмы: Первая жертва
2022, США, криминал, драма, ужасы
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
«Даже к гадалке ходить не надо»: над Волочковой нависла новая угроза
Заставила Шаляпина краснеть на публике: пикантные подробности раскрыла возлюбленная
Жутко: Мэрилин Монро всю жизнь скрывала от поклонников страшный изъян
5 жутких ляпов любимой всеми зрителями «Красотки», которые вы точно не заметили
«Ни одной приличной роли»: о чем жалеет разочарованный Ширвиндт
«Очень красивая»: редкое фото вдовы Листьева вызвало переполох в Сети
Сама виновата: Озчивит публично унизил Бузову и неспроста
Россияне ахнули: Барановская засветилась в объятиях копии Аршавина
Причинил жуткую боль: за что Луппиан так и не смогла простить Боярского
Так и не нашла личное счастье: за что Аллегрова тайно мстила Магомаеву
О «Давай поженимся!» из первых рук: главная сваха страны огорошила признанием
От Гузеевой после закрытия «Давай поженимся!» не отстает: Сябитова раскрыла все карты
Приложение киноафиши