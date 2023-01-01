Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джейн Эйр Джейн Эйр
Киноафиша Фильмы Джейн Эйр Джейн Эйр, 2011: актеры и роли
Jane Eyre Джейн Эйр 2011 / Великобритания
7.8 Оцените
40 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Джейн Эйр, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кэри Фукунага Кэри Фукунага Cary Joji Fukunaga
В ролях
Миа Васиковска Миа Васиковска Mia Wasikowska Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Джэми Белл Джуди Денч Джуди Денч Judi Dench Салли Хокинс Салли Хокинс Sally Hawkins Тамзин Мерчант Tamzin Merchant Amelia Clarkson
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Related video
3 женских имени, обладательницы которых могут прожить до 100 лет
Анкудинова всю жизнь сторонилась родной матери: увидев, сразу поймете причину
Винокуров из «Тайн следствия» собирает мусор: никто не ожидал, что жизнь так обернется
Омар Хайям знал секрет настоящего счастья: ваша жизнь не будет прежней
Отекшая, на себя непохожая: как в последнее время выглядела Ирина Мирошниченко
К тещам такие приходят только в кошмарах: худшие зятья по знаку зодиака
Правду о странном пристрастии Ротару предали огласке: среди звезд такое практикуют единицы
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Вытер о нее ноги и ушел: кем была единственная жена Садальского
Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана
Женатым не смотреть: из-за фото Анны Снаткиной в купальнике учащается пульс
Скандал с внебрачным сыном Григорьева-Апполонова обернулся неожиданностью (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше