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Джейн Эйр
Джейн Эйр, 2011: актеры и роли
Jane Eyre
Джейн Эйр
2011 / Великобритания
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7.8
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40
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Джейн Эйр, 2011: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кэри Фукунага
Cary Joji Fukunaga
В ролях
Миа Васиковска
Mia Wasikowska
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Джэми Белл
Джуди Денч
Judi Dench
Салли Хокинс
Sally Hawkins
Тамзин Мерчант
Tamzin Merchant
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