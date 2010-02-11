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Постер фильма Загадки нашего Я
Загадки нашего Я - Трейлер
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Загадки нашего Я

, 2010
Россия / документальный / 18+
Трейлеры
Постер фильма Загадки нашего Я
Загадки нашего Я - Трейлер
Загадки нашего Я  Трейлер

О фильме

История о человеке на грани между жизнью и смертью. С этим человеком в течении всего фильма происходят разные негативные ситуации, которые довели его до суицида. Такие как: потеря бизнеса, ругань с любимыми людьми и.т.д. Все сюжеты связанные с человеком, происходят в обратном порядке , как бы показывая, что привело его на крышу. Данный человек и ситуации связанные с ним являются образом, который заключает себя все человечество, показывая, что все мы находимся на грани. Таким образом, в конце фильма разобрав все ситуации, мы снова оказываемся на крыши, где человек делает шаг, но уже не
Режиссер Виктор Фокеев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2010

Рейтинг фильма

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Загадки нашего Я - Трейлер
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