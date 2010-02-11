История о человеке на грани между жизнью и смертью. С этим человеком в течении всего фильма происходят разные негативные ситуации, которые довели его до суицида. Такие как: потеря бизнеса, ругань с любимыми людьми и.т.д. Все сюжеты связанные с человеком, происходят в обратном порядке , как бы показывая, что привело его на крышу. Данный человек и ситуации связанные с ним являются образом, который заключает себя все человечество, показывая, что все мы находимся на грани. Таким образом, в конце фильма разобрав все ситуации, мы снова оказываемся на крыши, где человек делает шаг, но уже не

Развернуть