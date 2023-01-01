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Хороший доктор Хороший доктор
Киноафиша Фильмы Хороший доктор Хороший доктор, 2011: актеры и роли
The Good Doctor Хороший доктор 2011 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Хороший доктор, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Лэнс Дэйли Lance Daly
В ролях
Орландо Блум Орландо Блум Orlando Bloom Майкл Пенья Майкл Пенья Michael Pena Райли Кио Райли Кио Riley Keough Роб Морроу Роб Морроу Rob Morrow Трой Гэрити Трой Гэрити Troy Garity Молли Прайс Molly Price
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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