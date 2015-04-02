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Валентинка
Отзывы о фильме «Валентинка»
Blue Valentine
Валентинка
2010 / США
Трейлер
7.3
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Как грустно все в фильме и в общем-то некрасиво. Даже мысли возникали, зачем такое кино снимать и зачем сниматься в таком кино? Выйди из квартиры, позвони в любую дверь и не ошибешься, везде примерно такое же, плюс-минус...
Гослинг и Уильямс совершили чудо, потому что историю эту разыграли так, как кусок жизни сами прожили, и примагнитили к экрану, не оторваться.
По эмоциям жесть получилась похлеще триллера. Эпизоды чередуются, то сегодняшнее отторжение, то пятилетней примерно давности история знакомства.
Очень милый эпизод, когда он поет и играет, а она танцует. Чувство такое, что не репетировали даже, экспромтом выдали.
Вообще ощущения постановочности при просмотре не было. Гослинг в дубле и разрыдаться может сходу. И такие нюансы эмоций у обоих, во взгляде, в наклоне головы, жестах.
Если говорить о персонажах, то оба очень симпатичны. Но они будто в один капкан угодили и не могут договориться, как выбраться.
В итоге понравилось все. Сама история, режиссура и актеры особенно.
9/10
2 апреля 2015, 12:51
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Гослинг и Уильямс совершили чудо, потому что историю эту разыграли так, как кусок жизни сами прожили, и примагнитили к экрану, не оторваться.
По эмоциям жесть получилась похлеще триллера. Эпизоды чередуются, то сегодняшнее отторжение, то пятилетней примерно давности история знакомства.
Очень милый эпизод, когда он поет и играет, а она танцует. Чувство такое, что не репетировали даже, экспромтом выдали.
Вообще ощущения постановочности при просмотре не было. Гослинг в дубле и разрыдаться может сходу. И такие нюансы эмоций у обоих, во взгляде, в наклоне головы, жестах.
Если говорить о персонажах, то оба очень симпатичны. Но они будто в один капкан угодили и не могут договориться, как выбраться.
В итоге понравилось все. Сама история, режиссура и актеры особенно.
9/10
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