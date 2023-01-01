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Валентинка Валентинка
Киноафиша Фильмы Валентинка Награды и номинации фильма Валентинка
Blue Valentine Валентинка 2010 / США
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Валентинка

Вся информация о фильме
Оскар 2011 Оскар 2011
Лучшая женская роль
Номинант
Золотой глобус 2011 Золотой глобус 2011
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
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