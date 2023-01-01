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Баки Ларсон: Рожденный быть звездой Баки Ларсон: Рожденный быть звездой
Киноафиша Фильмы Баки Ларсон: Рожденный быть звездой Награды и номинации фильма Баки Ларсон: Рожденный быть звездой
Bucky Larson: Born to Be a Star Баки Ларсон: Рожденный быть звездой 2011 / США
3.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.3
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Награды и номинации фильма Баки Ларсон: Рожденный быть звездой

Вся информация о фильме
Золотая малина 2012 Золотая малина 2012
Худший фильм
Номинант
Худшая мужская роль
Номинант
Худший ансамбль
Номинант
Худшая режиссура
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Худший сценарий
Номинант
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Праздники
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