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Джиперс Криперс 3 Джиперс Криперс 3
Киноафиша Фильмы Джиперс Криперс 3 Отзывы о фильме «Джиперс Криперс 3»
Jeepers Creepers 3: Cathedral Джиперс Криперс 3 2017 / США
6.6 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 3.9
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Отзывы о фильме «Джиперс Криперс 3»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Третья часть похождений таинственного монстра, питающегося людьми. Действие разворачивается после событий первого фильма. Полиция обнаруживает грузовик монстра по имени Джиперс Криперс с целой коллекцией тел внутри. Как известно из предыдущих фильмов, он поедает людей, чтобы восстанавливать собственные части тела. Машину эвакуируют, но Криперс нападает на полицейских и забирает свой транспорт. Опытный шериф Таштего собирает команду, чтобы поймать его. Параллельно разворачивается история…

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Лейла Бабаева 17 ноября 2017, 10:12
Оценка
на удивление было даже страшно
в целом неплохо
17 ноября 2017, 10:12 Ответить
Пусимэн 20 ноября 2017, 16:46
Оценка
Отврвтительно!! Поклонникам серии ни при каких обстоятельствах не ходить. -5 из 5
20 ноября 2017, 16:46 Ответить
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