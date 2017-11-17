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Третья часть похождений таинственного монстра, питающегося людьми. Действие разворачивается после событий первого фильма. Полиция обнаруживает грузовик монстра по имени Джиперс Криперс с целой коллекцией тел внутри. Как известно из предыдущих фильмов, он поедает людей, чтобы восстанавливать собственные части тела. Машину эвакуируют, но Криперс нападает на полицейских и забирает свой транспорт. Опытный шериф Таштего собирает команду, чтобы поймать его. Параллельно разворачивается история…