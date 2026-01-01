фестиваль SHORT FILMS HOLLAND,фестиваль короткометражных фильмов из Нидерландов.
30 апреля Голландия превращается в самую дикую и симпатичную страну Европы – ее вольнолюбивые граждане празднуют день рождения королевы Беатрикс, забывая о благонравии. Но стандарт высокого кинематографического качества нидерландские кинематографисты соблюдают все 365 дней в году, без исключений – здесь они в хорошем смысле консервативны. Мини-фестиваль SHORT FILMS HOLLAND – это коллекция из 13 маленьких шедевров, разделенных две программы.
Программа №1 БРАТЬЯ И КРОЛИКИ
84 минуты
ДЕН-ХЕЛДЕР, Психологическая драма, 37 минут.
БОЛЬШОЙ КРОЛЬЧАРА, Анимационная черная комедия, 10 минут
БЕЗВЫХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, Короткий фильм о любви, 5 минут
ТРАВМИРОВАННЫЙ, Анимационный фильм нуар, 6 минут
ЦЕНТР АКТИВНОСТИ, Анимационный триллер, 5 минут
УСПЕХ, Трагикомедия, 10 минут
ПРИЗРАК КИНО, Анимационная комедия, 11 минут
Программа №2 СЕСТРЫ И МЕДУЗЫ
81 минутаДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ, Психологическая драма, 22 минуты
ПЕСОК, Мелодрама, 21 минута
РИФ, Анимационная подводная одиссея, 12 минут
ИОЛАНДА 23, Документальный фильм, 10 минут
НОУТБУК, Анимационная фантазия, 5 минут
О РЫБЕ И РЕВОЛЮЦИИ, Социальная комедия, 11 минут