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Команда 49: Огненная лестница
Киноафиша Фильмы Команда 49: Огненная лестница Команда 49: Огненная лестница, 2004: актеры и роли
Ladder 49 Команда 49: Огненная лестница 2004 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Команда 49: Огненная лестница, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Расселл Jay Russell
В ролях
Хоакин Феникс Хоакин Феникс Joaquin Phoenix Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Джасинда Барретт Моррис Честнат Моррис Честнат Morris Chestnut Кевин Дэниелс Кевин Дэниелс Kevin Daniels Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick Джэй Эрнандес Билли Бёрк Билли Бёрк Billy Burke Тим Гини Тим Гини Tim Guinee Бальтазар Гетти Бальтазар Гетти Balthazar Getty Кевин Чэпмен Кевин Чэпмен Kevin Chapman
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