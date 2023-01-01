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Команда 49: Огненная лестница
Команда 49: Огненная лестница, 2004: актеры и роли
Ladder 49
Команда 49: Огненная лестница
2004 / США
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Команда 49: Огненная лестница, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джей Расселл
Jay Russell
В ролях
Хоакин Феникс
Joaquin Phoenix
Джон Траволта
John Travolta
Джасинда Барретт
Моррис Честнат
Morris Chestnut
Кевин Дэниелс
Kevin Daniels
Роберт Патрик
Robert Patrick
Джэй Эрнандес
Билли Бёрк
Billy Burke
Тим Гини
Tim Guinee
Бальтазар Гетти
Balthazar Getty
Кевин Чэпмен
Kevin Chapman
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