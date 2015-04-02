Наша рецензия

Фильм «Команда 49» можно было бы, конечно, назвать производственным реализмом, приуроченным к тому же к подвигам нью-йоркских пожарных 11 сентября 2001 года, но никаких явных намеков на 11.09 здесь не просматривается (я по крайней мере не увидел), а самое главное – это не вполне производственный реализм. То есть вся картина четко делится на два блока: с одной стороны – семейная жизнь и «мирные» часы героев-огнеборцев, с другой – катастрофические эпизоды с красным, белым и синим пламенем в…