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Команда 49: Огненная лестница
Киноафиша Фильмы Команда 49: Огненная лестница Отзывы о фильме «Команда 49: Огненная лестница»
Ladder 49 Команда 49: Огненная лестница 2004 / США
6.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Команда 49: Огненная лестница»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Фильм «Команда 49» можно было бы, конечно, назвать производственным реализмом, приуроченным к тому же к подвигам нью-йоркских пожарных 11 сентября 2001 года, но никаких явных намеков на 11.09 здесь не просматривается (я по крайней мере не увидел), а самое главное – это не вполне производственный реализм. То есть вся картина четко делится на два блока: с одной стороны – семейная жизнь и «мирные» часы героев-огнеборцев, с другой – катастрофические эпизоды с красным, белым и синим пламенем в…

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Харлампий 2 апреля 2015, 12:51
...ньки! Где-то я уже видел фильм про горелых пожарных. Только там Де Ниро играл...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Gagan 2 апреля 2015, 12:51
Типичный американский фильм: главный герой - простостой паренек вначеле фильма приходит в пожарку, сначала он ну, извиняюсь за выражение, лох-лохом, затем становится крутым, потом самым крутым, а в итоге лучшим... и героически погибает... Весь фильм.

Анонс мне сразу не понравился, люди, сходите лучше на сотовый, там хоть реклама NOKIA...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Подарки и изделия 28 июня 2018, 14:25
Оценка
фильм просто бомба настолько класно жизненно сняли дух захватывает
28 июня 2018, 14:25 Ответить
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