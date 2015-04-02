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Сексуальная зависимость
Отзывы о фильме «Сексуальная зависимость»
Dependencia sexual / Sexual dependency
Сексуальная зависимость
2003 / Боливия / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
А кто скажет, куда делась "Ягода в супермаркете"? Тока собрался на нее пойти и она пропала нафиг
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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лдг
2 апреля 2015, 12:51
Пожалуста посовтуйте идти или нет
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Рыба
2 апреля 2015, 12:51
29/10/2004 в 21:44:51 peacefrog написал(а):
Точно никому не советую.
А вы на дурацкие фильмы специально ходите, чтобы потом страждущим добрый совет дать?
Я, наверное, все же схожу - уж очень анонс завлекательный, а в чем заключается его чернушность старшие товарищи так и не объяснили. Что там, кроме функции "картинка в картинке" противного? Половые органы крупным планом и мозги на стенах?
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Рыба
2 апреля 2015, 12:51
30/10/2004 в 01:38:26 peacefrog написал(а):
Вместе с внешней продвинутостью формы - полная задвинутость содержания, ханжество и тормознутость режиссера, напичканного отстойной американской моралистикой.
Как угодить вкусам недоделанных эстетов я не знаю, да и знать не хочу. А мне фильм понравился, да и, судя по заполненному залу в ДК, не мне одному.
Не совсем понимаю как сочетается вышеотквоченное с этим:
22/10/2004 в 12:33:57 peacefrog написал(а):
фильм совсем не эротичный, а чернушный
ну да, ради красного словца не пожалеешь и отца.
Фильм производит впечатление, вызывает эмоции, хотя мои датчики ни чернухи, ни тем более порнухи не зафиксировали (называть это ханжеством или целомудрием - каждый решает для себя сам).
Я понимаю, что "ни2.7баццо каким критикам" быть под впечатлением от этого фильма - все равно что много думать над сообщениями пейджера тому самому НР, но тем кто к таковым критикам себя не относит, а над вопросами жизни и любви любит задумываться, я с чистой совестью могу этот фильм рекомендовать к просмотру.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
Ответить
Рыба
2 апреля 2015, 12:51
Напоминать зрителю о том, что жизнь скотская - одна из первейших задач художника сейчас, имхо - ибо соцреализм пока невостребован. ;=) А уж в какой форме донести эту мысль до зрителя - решение творческое. Ясно только одно: нелепо читать простую и доходчивую научно-популярную лекцию ученым, также нецелесообразно обсуждать проблемы науки с людьми в жизни от нее очень далекими. Иными словами, увидев известное слово на заборе, многие люди пройдут мимо, хотя за забором быть может лежат так нужные им дрова.
Думаю, в настоящее время как раз труднее всего отказаться от соблазна расписать весь забор веселыми словами - ибо это и модно, и современно, так что даже часто избавляет от необходимости наполнить его содержанием.
Я совершенно не считаю этот фильм каким-то откровением, шедевром, но мне кажется что свое "полено" многие зрители с сеанса унесут, а в том же "Кен парке" многие так все время и проприкалываются над надписями на заборе.
2 апреля 2015, 12:51
0
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Рыба
2 апреля 2015, 12:51
01/11/2004 в 04:43:31 peacefrog написал(а):
Но вообще-то полно других умных фильмов - Роджер Доджер, Урбания, Тотали Факит Ап, Эдж оф Севентин, Зе Дум Дженерейшн и тд.
Надеюсь, их еще будут показывать в ДК, потому как не смотрел, к сожалению.
2 апреля 2015, 12:51
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А вы на дурацкие фильмы специально ходите, чтобы потом страждущим добрый совет дать?
Я, наверное, все же схожу - уж очень анонс завлекательный, а в чем заключается его чернушность старшие товарищи так и не объяснили. Что там, кроме функции "картинка в картинке" противного? Половые органы крупным планом и мозги на стенах?
Как угодить вкусам недоделанных эстетов я не знаю, да и знать не хочу. А мне фильм понравился, да и, судя по заполненному залу в ДК, не мне одному.
Не совсем понимаю как сочетается вышеотквоченное с этим:
22/10/2004 в 12:33:57 peacefrog написал(а):
ну да, ради красного словца не пожалеешь и отца.
Фильм производит впечатление, вызывает эмоции, хотя мои датчики ни чернухи, ни тем более порнухи не зафиксировали (называть это ханжеством или целомудрием - каждый решает для себя сам).
Я понимаю, что "ни2.7баццо каким критикам" быть под впечатлением от этого фильма - все равно что много думать над сообщениями пейджера тому самому НР, но тем кто к таковым критикам себя не относит, а над вопросами жизни и любви любит задумываться, я с чистой совестью могу этот фильм рекомендовать к просмотру.
Думаю, в настоящее время как раз труднее всего отказаться от соблазна расписать весь забор веселыми словами - ибо это и модно, и современно, так что даже часто избавляет от необходимости наполнить его содержанием.
Я совершенно не считаю этот фильм каким-то откровением, шедевром, но мне кажется что свое "полено" многие зрители с сеанса унесут, а в том же "Кен парке" многие так все время и проприкалываются над надписями на заборе.
Надеюсь, их еще будут показывать в ДК, потому как не смотрел, к сожалению.
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