Сестры и медузы.
Gaandeweg/Долгое прощание
2008; 22 минуты
Режиссер – Марго Шап
В ролях: Гайте Янсен, Бобби Деккер, Саския Темминк, Лодевийк Диркс
Zand/Песок
2008; 21 минута
Режиссер – Йост ван Гинкель
В ролях: Джек Вутерзе, Веерле Виткоп, Марго Росс
Rif/Риф
2008; 12 минут
Режиссер – Эрик Стеегстра
Jolanda 23/Иоланда 23
2008; 10 минут
Режиссер – Пим Цвир
Неигровой
Notebook/Ноутбук
2008; 5 минут.
Режиссер – Эвельен Лобек
Over vis & revolutie/ О рыбе и Революции
2008; 11 минут
Режиссер – Маргьен Рогар
В ролях: Берт Луппес, Йоке Тьялсма, Рышард Турбиаш
Братья и кролики
Den Helder/Ден-Хелдер2008, 37 минут
Режиссер – Йорьен ван Нес
В ролях: Роберт де Хоэг, Вард Веемхофф, Маркдеза Хамер
Big Buck Bunny/Большой Крольчара2008; 10 минут
Режиссер – Саша Гудегебур
Impasse/Безвыходное положение2008; 5 минут
Режиссер – Брам Шоув
В ролях: Муталени Надими, Сигер Слоот
Whiplashed/Травмированный2008; 6 минут
Режиссер – Арно Рийкер
Activity Centre/Центр активности2008; 5 минут
Режиссеры – Мишьель ванн Дийк, Сьенг Шупп
Succes/Успех2008; 8 минут
Режиссер – Дьедерик Эббинге
В ролях: Рене ван ‘т Хоф, Кис Хулст, Сигер Слоот
The Phantom of the Cinema/Призрак кино2008; 11 минут
Режиссер – Эрик ван Шайк