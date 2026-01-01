Оповещения от Киноафиши
Голландские короткометражки

18+
О фильме

Сестры и медузы.

Gaandeweg/Долгое прощание
2008; 22 минуты
Режиссер – Марго Шап
В ролях: Гайте Янсен, Бобби Деккер, Саския Темминк, Лодевийк Диркс

Zand/Песок
2008; 21 минута
Режиссер – Йост ван Гинкель
В ролях: Джек Вутерзе, Веерле Виткоп, Марго Росс

Rif/Риф
2008; 12 минут
Режиссер – Эрик Стеегстра

Jolanda 23/Иоланда 23
2008; 10 минут
Режиссер – Пим Цвир
Неигровой

Notebook/Ноутбук
2008; 5 минут.
Режиссер – Эвельен Лобек

Over vis & revolutie/ О рыбе и Революции
2008; 11 минут
Режиссер – Маргьен Рогар
В ролях: Берт Луппес, Йоке Тьялсма, Рышард Турбиаш

Братья и кролики

Den Helder/Ден-Хелдер2008, 37 минут
Режиссер – Йорьен ван Нес
В ролях: Роберт де Хоэг, Вард Веемхофф, Маркдеза Хамер

Big Buck Bunny/Большой Крольчара2008; 10 минут
Режиссер – Саша Гудегебур

Impasse/Безвыходное положение2008; 5 минут
Режиссер – Брам Шоув
В ролях: Муталени Надими, Сигер Слоот

Whiplashed/Травмированный2008; 6 минут
Режиссер – Арно Рийкер

Activity Centre/Центр активности2008; 5 минут
Режиссеры – Мишьель ванн Дийк, Сьенг Шупп

Succes/Успех2008; 8 минут
Режиссер – Дьедерик Эббинге
В ролях: Рене ван ‘т Хоф, Кис Хулст, Сигер Слоот

The Phantom of the Cinema/Призрак кино2008; 11 минут
Режиссер – Эрик ван Шайк

