Награды и номинации фильма Гарри Купер, который на небесах

Награды и номинации фильма Гарри Купер, который на небесах 1980

ММКФ 1981 ММКФ 1981
Лучшая актриса
Победитель
Золотой приз
Номинант
