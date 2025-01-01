Хватило одного предмета в кадре: Катерина так изящно поставила Гошу на место, что восхитила этим всех в Сети

От создателя «Во все тяжкие»: «Отель „Костьера“» — красивый сериал-детектив, после которого хочется в отпуск

Откуда в «Безумном Максе» берется бензин, если мир давно сгорел? Разбираем странную логику популярнейшего постапокалипсиса

Советский ужастик или американский хоррор? Не отличите даже с лупой! Докажите обратное в нашем страшном тесте на 7 вопросов

Тарантино презирает «Оно», зато эту экранизацию Кинга считает одним из лучших фильмов в истории – шокирует даже полвека спустя

Лишь один фильм XXI века Нолан любит настолько, что готов пересматривать каждый год: в России комедию считают «сортирной»

«Добро пожаловать в Дерри» прямо связан с худшей экранизацией Кинга в истории? В книгах намеков не было, но теперь – новый канон

Две крепости в фильмах «Властелин колец» совсем не такие как у Толкина: Джексон специально поменял канон, но фанаты возмущаются зря

Хвататель умер, да здравствует Хвататель! «Черный телефон 3» еще даже не анонсировали, но уже точно известно, о чем он будет

В чем Бикович круче Деппа? Что не так с котом? Сравниваем российскую «Алису в Стране чудес» с шедевральными фильмами Бертона