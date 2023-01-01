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Соседка
Соседка, 2010: актеры и роли
The Roommate
Соседка
2010 / США
Трейлер
7.0
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 4.8
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Награды
Трейлеры
Соседка, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристиан Е. Кристиансен
Christian E. Christiansen
В ролях
Минка Келли
Minka Kelly
Лейтон Мистер
Leighton Meester
Кэм Жиганде
Cam Gigandet
Элисон Мишалка
Мэтт Лантер
Matt Lanter
Томас Арана
Tomas Arana
Карина Кларк
Karina Clarke
Джейк Перри
Jake Perry
Нина Добрев
Nina Dobrev
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