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Храбрые перцем Храбрые перцем
Киноафиша Фильмы Храбрые перцем Отзывы о фильме «Храбрые перцем»
Your Highness Храбрые перцем 2011 / США
7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Храбрые перцем»

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Наша рецензия

На всемирной киносвалке (под словом «свалка» мы здесь подразумеваем не только «помойку», но и процесс совершения «свального греха», что будет явственно понятно из дальнейшего) пополнение. На сей раз очередное непотребное дитя «очень клинического кино» было зачато и уродилось (ударение – по вкусу) в Белфасте и на прилегающих к нему территориях: видимо, многолетняя религиозно-политическая резня все же необратимо воздействует на иные умы и…

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BigJС 2 апреля 2015, 12:51
"дырочки всякие, отсосы, "я почти кончил, думая о тебе"

I'm loving it! ✊

Ну и конечно великолепная Натали)

итог: несомненно жду!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
посмотрю конечно ,но трейлер меня разочаровал..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
рецензии американских критиков..



Рейтинг на RottenTomatoes.com – 24% (топ-критики – 10%)



Роджер Эберт, Chicago Sun-Times: Сценарий Дэнни МакБрайда совершенно безнадежен. Мало того, что он не способен написать для себя хорошую роль, так ещё и не готов её исполнить.



Лу Луменик, New York Post: Когда с экрана неслось «Приключения сосут!», я был готов с этим согласиться.



Питер Трэверс, Rolling Stone: Комический дар Дэнни МакБрайда способен на многое. Я был заинтригован, когда он оказался в проекте. Но этот воздушный шарик сдулся слишком быстро.



Том Лонг, Detroit News: Думаю, этот фильм было намного интереснее и веселее снимать, чем смотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
за уик-энд в сша всего около 10 мил. ...✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
да уж..Ананасовый экспресс -это шедевр..✊ момент когда они удерают на машине Франко пытается разбить стекло и нога застряла...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
2011 год какой-то провальный и у Франко и у Портнам...
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
количество раз, когда Портман сказала "член" в дубляже превысило количество завоеванных ею оскаров...интересно в англ. версии она тоже все о гениталиях распространялась...мамаша блин будущая...ладно-ладно будут говорить, что я ханжа и все такое...но мамаша распустилась явно, если позволила себе в таком софт-порно сняться...

перевод - пошлятина на пошлятине...местами ржачно с нотками истерики, чисто потому что офигиваешь от "наглости" фильма...вроде не "Самый лучший фильм"-то снимали...

реально смешных мест с удачным юмором маловато...

разок можно посмотреть и забыть...

в общем если темы голубизны, педофильства, легких наркотиков, членов и лесные нимфы с сиськами разной степени симпатичности и закрашенности вас привлекают - то этот фильм самое оно...

для комедии...ну 5.5/10 дам ладно за крайнюю распущенность...до этого голливуд со звездами хоть какой-то величины так вроде бы не выступал...а тут и претендент, и обладательница сразу и в такой порнушке...не хватало только кадра где бы Портман один талисманчик еще бы облизывала...впрочем пока этот талисман был на месте, она его дудочкой опускала...тот еще эпизод...две...кхм...девушки (мягко говоря) лет 15-25, сидевшие сзади, судя по звукам аж возбудились...короче, жесть...но если к примеру в Убойке юмор просто забивал насмерть треш-элементы, от чего те удачно дополняли картину в целом, то здесь наоборот...по настрою трешак, а смешно не везде...иногда даже до слез...не смешно ✌️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Космополитра 2 апреля 2015, 12:51
Негатива многовато в предыдущих отзывах,что несколько удивило,признаюсь.Я не ханжа,но...-типичная фраза в таких случаях.Мозги и понятия у всех разные,вкусы тем более.

Количество ханжей и извращенцев зашкаливает норму.Мне ближе извращенцы(в разумных пределах).Ханжей я на дух не переношу!

Этот фильм-лакомый кусочек для тех и других.Похвалить ,или поругать от души.Бессмысленно отмечать удачные шутки,смешные ситуации и свежие находки,а также игру актёров,если в принципе не нравятся подобные фильмы.Всё кажется гадким,мерзким и пошлым✊ .Сочувствую!

Мне не понравился мягкий перевод,удивил показанный в полный рост причиндал Минотавра.Остальные детали фильма обычные,но в целом получил удовольствие✊ К чему и стремился.



8/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
ФИЛЬМ СУПЕРСКИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я ржал все 2 часа , Юмор чёрный , такой смешной.

Весь зал просто рыдал от смеха =) ✊ 10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
ОТЛИЧНЫЙ фильм!



100% стеб, отличнейшая пародия на фэнтезийные мыльные оперы!



каждый диалог - это просто шедевр!



народ из зала валил, спроса на нормальный трэшевый юмор у нас пока, увы, нет!



из актеров наименее запомнилась кстати Портман, харизмы не хватило.



9/10



Смотреть!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
смотрела в инете....осилила только первые 15 минут пока жевала бутерброт с чаем и..ВСЕ !!!!!!

БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (таняc, 18/05/2011 - 16:25:44):смотрела в инете....осилила только первые 15 минут пока жевала бутерброт с чаем

ахах...к счастью не досидела до крупных планов минотавровского достоинства...а то вполне возможно и бутерброд бы стал не в радость...

хотя...почти что из разряда баек: ✊ ...знакомая моей знакомой, наткнувшись в парке на эксгибициониста, сказала "О! Я колбасу забыла купить"...в остальном зрелище ее никак не затронуло видимо ни в положительном, ни в отрицательном смыслах✊ ...

так что с опозданием приятного аппетита ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
✊ Фильм СУУУПЕЕЕРРРР !!!!!!!!!!!! просто мега ржачный ))))))))))))

Весь фильм просто плакал до слёз ))))

10 / 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Swi4e1987 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (523561, 18/05/2011 - 00:35:53):

=)))))) Да фильм СУПЕРСКИЙ )))))✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
523561 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение SwordfishV от 21/05/2011 - 21:54:44


Франко не переигрывал, он специально играл, чтобы создавалось впечатление легкого идиотизма!)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Foggy, 19/05/2011 - 12:17:39):так что с опозданием приятного аппетита



спасибо ..просто нет времени на просмотр плохих голливудских фильмов...хотя вчера при поедании котлеты начала смотреть французкий фильм "Преступная любовь" с Кристин Скотт Томас ну просто супер даже до конца досмотрела а такое бывает не часто со мной..✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Elf_Lily 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм для зрителей спокойно переваривающих юмор "ниже пояса".

На выходных, от нечего делать, можно посмотреть.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
j_miata 2 апреля 2015, 12:51
а мне одной кажется, что Портман сейчас - как некогда наш Куценко? )

и разброс в категориях фильмов с ее участием какой-то уж слишком заметный.

то фентези, то треш, то Оскар )
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
Я в ужасе. Никак не ожидала – приличные актеры, столько денег на декорации и спецэффекты угрохали, и ради чего все это? Чтобы два часа слушать эти глупые шутки вокруг секса? Как он у них называется – туалетный юмор? Я не понимаю, как так можно. И вроде название оригинальное вполне себе приличное – по-английски это «Your Highness» - это Ваше Высочество или Ваше Величество. Ну никак не «Храбрые перцем» - я была уверена, что это для рекламы так перевели. Но всякому приличному человеку это кино смотреть невыносимо. И молодежь, конечно, надо держать подальше.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
mike123 2 апреля 2015, 12:51
В «Храбрых перцах» (клевый перевод, Your Highness – совсем не то) мне очень понравился актер, который исполняет роль нехраброго рыцаря – того, что курит травку и свихнут на бабах. И вообще этот крен такой интересный получился – Средневековье, но много чего понатыкано из самых современных жанров. Чего не ожидал – так это вдобавок ко всему и такой сказки с драконами и разными неземными персонажами. Вот и получается, что с одной стороны – такая образцовая Средневековая романтическая рыцарская история, а с другой – ну вообще не она. Но на этом противоречии фильм получается легким, смотрибельным и интересным. Так что смотрите.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Ст...ый рыцарский боевик с Натали Портман в главной женской роли. Как было не посмотреть? Мне понравилось. Хотя в нем много традиционных ходов, конечно. Два брата – один поджарый и смелый, другой – толстячок и без таких высоких ценностях. Отправляются на спасение бедной невесты хорошего брата, которая тоже оказывается совсем не бедной и уж точно не беззащитной. Путешествуют очень себе даже динамично, персонажи им разные фантастические по дороге попадаются. Никакого ложного пафоса, но как-то уже скабрезно чересчур порой. Ну что сказать – «Храбрые перцем», а не душой)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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