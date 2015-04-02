На всемирной киносвалке (под словом «свалка» мы здесь подразумеваем не только «помойку», но и процесс совершения «свального греха», что будет явственно понятно из дальнейшего) пополнение. На сей раз очередное непотребное дитя «очень клинического кино» было зачато и уродилось (ударение – по вкусу) в Белфасте и на прилегающих к нему территориях: видимо, многолетняя религиозно-политическая резня все же необратимо воздействует на иные умы и…
I'm loving it! ✊
Ну и конечно великолепная Натали)
итог: несомненно жду!
Рейтинг на RottenTomatoes.com – 24% (топ-критики – 10%)
Роджер Эберт, Chicago Sun-Times: Сценарий Дэнни МакБрайда совершенно безнадежен. Мало того, что он не способен написать для себя хорошую роль, так ещё и не готов её исполнить.
Лу Луменик, New York Post: Когда с экрана неслось «Приключения сосут!», я был готов с этим согласиться.
Питер Трэверс, Rolling Stone: Комический дар Дэнни МакБрайда способен на многое. Я был заинтригован, когда он оказался в проекте. Но этот воздушный шарик сдулся слишком быстро.
Том Лонг, Detroit News: Думаю, этот фильм было намного интереснее и веселее снимать, чем смотреть.
перевод - пошлятина на пошлятине...местами ржачно с нотками истерики, чисто потому что офигиваешь от "наглости" фильма...вроде не "Самый лучший фильм"-то снимали...
реально смешных мест с удачным юмором маловато...
разок можно посмотреть и забыть...
в общем если темы голубизны, педофильства, легких наркотиков, членов и лесные нимфы с сиськами разной степени симпатичности и закрашенности вас привлекают - то этот фильм самое оно...
для комедии...ну 5.5/10 дам ладно за крайнюю распущенность...до этого голливуд со звездами хоть какой-то величины так вроде бы не выступал...а тут и претендент, и обладательница сразу и в такой порнушке...не хватало только кадра где бы Портман один талисманчик еще бы облизывала...впрочем пока этот талисман был на месте, она его дудочкой опускала...тот еще эпизод...две...кхм...девушки (мягко говоря) лет 15-25, сидевшие сзади, судя по звукам аж возбудились...короче, жесть...но если к примеру в Убойке юмор просто забивал насмерть треш-элементы, от чего те удачно дополняли картину в целом, то здесь наоборот...по настрою трешак, а смешно не везде...иногда даже до слез...не смешно ✌️
Количество ханжей и извращенцев зашкаливает норму.Мне ближе извращенцы(в разумных пределах).Ханжей я на дух не переношу!
Этот фильм-лакомый кусочек для тех и других.Похвалить ,или поругать от души.Бессмысленно отмечать удачные шутки,смешные ситуации и свежие находки,а также игру актёров,если в принципе не нравятся подобные фильмы.Всё кажется гадким,мерзким и пошлым✊ .Сочувствую!
Мне не понравился мягкий перевод,удивил показанный в полный рост причиндал Минотавра.Остальные детали фильма обычные,но в целом получил удовольствие✊ К чему и стремился.
8/10
Весь зал просто рыдал от смеха =) ✊ 10/10
100% стеб, отличнейшая пародия на фэнтезийные мыльные оперы!
каждый диалог - это просто шедевр!
народ из зала валил, спроса на нормальный трэшевый юмор у нас пока, увы, нет!
из актеров наименее запомнилась кстати Портман, харизмы не хватило.
9/10
Смотреть!
БЕЗ КОМЕНТАРИЕВ..✊
ахах...к счастью не досидела до крупных планов минотавровского достоинства...а то вполне возможно и бутерброд бы стал не в радость...
хотя...почти что из разряда баек: ✊ ...знакомая моей знакомой, наткнувшись в парке на эксгибициониста, сказала "О! Я колбасу забыла купить"...в остальном зрелище ее никак не затронуло видимо ни в положительном, ни в отрицательном смыслах✊ ...
так что с опозданием приятного аппетита ✊
Весь фильм просто плакал до слёз ))))
10 / 10
=)))))) Да фильм СУПЕРСКИЙ )))))✊
Франко не переигрывал, он специально играл, чтобы создавалось впечатление легкого идиотизма!)
спасибо ..просто нет времени на просмотр плохих голливудских фильмов...хотя вчера при поедании котлеты начала смотреть французкий фильм "Преступная любовь" с Кристин Скотт Томас ну просто супер даже до конца досмотрела а такое бывает не часто со мной..✊
На выходных, от нечего делать, можно посмотреть.
и разброс в категориях фильмов с ее участием какой-то уж слишком заметный.
то фентези, то треш, то Оскар )
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