Наша рецензия

На всемирной киносвалке (под словом «свалка» мы здесь подразумеваем не только «помойку», но и процесс совершения «свального греха», что будет явственно понятно из дальнейшего) пополнение. На сей раз очередное непотребное дитя «очень клинического кино» было зачато и уродилось (ударение – по вкусу) в Белфасте и на прилегающих к нему территориях: видимо, многолетняя религиозно-политическая резня все же необратимо воздействует на иные умы и…