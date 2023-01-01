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Мать и дитя
Мать и дитя, 2009: актеры и роли
Mother and Child
Мать и дитя
2009 / США / Испания
Трейлер
7.9
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Трейлеры
Мать и дитя, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Родриго Гарсиа
Rodrigo García
В ролях
Наоми Уоттс
Naomi Watts
Аннетт Бенинг
Annette Bening
Керри Вашингтон
Kerry Washington
Эми Бреннеман
Amy Brenneman
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Татьяна Али
Tatyana Ali
Дэвид Морс
David Morse
Марк Блукас
Marc Blucas
Джимми Смитс
Jimmy Smits
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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