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Мать и дитя Мать и дитя
Киноафиша Фильмы Мать и дитя Мать и дитя, 2009: актеры и роли
Mother and Child Мать и дитя 2009 / США / Испания
7.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Мать и дитя, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Родриго Гарсиа Родриго Гарсиа Rodrigo García
В ролях
Наоми Уоттс Наоми Уоттс Naomi Watts Аннетт Бенинг Аннетт Бенинг Annette Bening Керри Вашингтон Керри Вашингтон Kerry Washington Эми Бреннеман Эми Бреннеман Amy Brenneman Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Татьяна Али Tatyana Ali Дэвид Морс Дэвид Морс David Morse Марк Блукас Марк Блукас Marc Blucas Джимми Смитс Джимми Смитс Jimmy Smits
Переводчик
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