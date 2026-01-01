Программа этого года носит название «сreme de la сreme».
Помимо основы программы – четырех конкурсных показов московских дебютантов в коротком метре, на фестивале пройдут семь внеконкурсных показов и показ фильмов-призеров.
В рамках внеконкурсных показов организаторы фестиваля предоставят молодым кинематографистам, неискушенной публике и киноманам возможность увидеть короткометражные фильмы 2008-2009 годов, победившие на лучших мировых и самых известных российских кинофестивалях.
Детали фильма
Продолжительность0 минут
Год выпуска2009
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