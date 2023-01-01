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Забивание камнями Сорайи М.
Забивание камнями Сорайи М., 2009: актеры и роли
The Stoning of Soraya M.
Забивание камнями Сорайи М.
2009 / США
8.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Забивание камнями Сорайи М., 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сайрэс Наурэстех
В ролях
Мазхан Марно
Джеймс Кэвизел
James Caviezel
Нэвид Негахбан
Али Пурташ
Дэвид Диаэн
Парвиз Сайяд
Parviz Sayyad
Вида Гаремани
Vida Ghahremani
Вашик Магнасссарян
Мэгги Пэрто
Прасанна Пувнараях
Бита Шейбани
Йозеф Швейхат
Шоре Агдашлу
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