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Забивание камнями Сорайи М. Забивание камнями Сорайи М.
Киноафиша Фильмы Забивание камнями Сорайи М. Забивание камнями Сорайи М., 2009: актеры и роли
The Stoning of Soraya M. Забивание камнями Сорайи М. 2009 / США
8.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Забивание камнями Сорайи М., 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сайрэс Наурэстех
В ролях
Мазхан Марно Джеймс Кэвизел Джеймс Кэвизел James Caviezel Нэвид Негахбан Али Пурташ Дэвид Диаэн Парвиз Сайяд Парвиз Сайяд Parviz Sayyad Вида Гаремани Vida Ghahremani Вашик Магнасссарян Мэгги Пэрто Прасанна Пувнараях Бита Шейбани Йозеф Швейхат Шоре Агдашлу Шоре Агдашлу Shohreh Aghdashloo
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