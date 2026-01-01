Зрителям будут предложены семь картин, снятых режиссерами России, Ирана, Израиля, Канады - все фильмы удостоены наград престижных кинофестивалей. Фестиваль должен стать серьезной акцией, направленной на воспитание толерантности и человеколюбия, а также способствовать продвижению лучших документальных картин к зрителю. Программы фестиваля представляет президент Гильдии неигрового кино и телевидения В.Е.Герчиков.

В рамках открытия будут показаны фильмы:

Мина (Иран), 30 мин

Режиссер: Хушанг Мирзаи

Фильм демонстрируется с тифлопереводом - уникальным видом звукового сопровождения кинофильма, который представляет собой комментарий визуальных элементов - жестов, предметов, костюмов, декораций. Впервые широкий круг зрителей сможет узнать как «смотрят» кино незрячие люди.

Без стыда (Канада), 70 мин

Режиссер: Бонни Кляйн.

Режиссер Бонни Кляйн не снимала фильмы 16 лет: тяжелая болезнь, казалось, поставила крест на её профессиональной деятельности. Но люди, которых она узнала после инсульта, дали её новый импульс к творчеству. И вот герои вместе с режиссером создают прекрасную, откровенную, глубокую картину о себе.

Мир простодушных (Россия), 26 мин

Режиссер: Тофик Шахвердиев

Фильм о людях с синдромом Дауна. Кто они? Существование инвалидов в обществе мешает сильным, зубастым и мускулистым гражданам озвереть окончательно. Беспомощность и доверчивость одних гасит агрессию других. Люди, которые не бросили и вырастили ребёнка с синдромом Дауна, называют себя счастливыми. Эти дети, являются на свет как свидетельство жестокой несправедливости мира, как воплощенное в человеческом облике горе, которое на всю жизнь. Увидев своего ребёнка, родители испытывают шок и содрогание. Такая участь им выпадает по случайному выбору с частотой: один ребёнок с синдромом Дауна, на семьсот новорожденных. Это соотношение имеет место и в Африке, и в Америке, и в Китае, и в России, везде. Оно не зависит ни от здоровья, ни от поведения родителей. И никто не может ни предупредить, не предотвратить несчастье. Это лотерея: одним достается выигрышный билет, другим лишняя хромосома.

Продавец крови (Россия), 48 мин

Режиссеры: Елена Погребижская и Михаил Соловьев

Фильм о смерти.Вернее о том, какой выбор совершает человек на грани жизни и смерти. Писатель Игорь Алексеев живет в Саратове. Раз в неделю вывешивает статью в персональном блоге на сайте ВВС.«Меня зовут Игорь Алексеев. Родился в 1959 году. По профессии писатель. Писателем меня сделала болезнь. Болезнь страшная и неотвратимая. Рак.»Он честно, неделю за неделей описывает то, что переживает и чувствует.Свои литературные занятия воспринимает, как некое задание на земле. И верит, что его короткие новеллы и рассказы, основанные на автобиографическом материале, кому-то помогут.Хоть чем-то.Фильм удостоен премии ТЭФИ и премии Лавр.

Спасти рядового Михеева (Россия), 31 мин

Режиссер: Евгений Суминпродюсер Владимир Герчиков

Рядовой милиционер Михеев стал жертвой своих коллег.Его обвиняли в преступлении, которого он не совершал, пытали – в конце концов, Михеев выбросился из окна и стал инвалидом.Почти десять лет он искал справедливости.Наконец, Страсбургский суд признал Михеева жертвой, а Россию ответчиком.Фильм снимался в тот день, когда страна во главе с президентом праздновала день милиции.

Извините, что живу (Россия), 52 мин

Режиссер: Алексей Погребной

Инвалиду детства Вере Казаковой в своей жизни пришлось перенести испытания, которые не под силу и здоровому человеку. Но она выстояла, обрела друзей, семью и спасла от разорения родные места, где жили некогда её деды и прадеды. Фильм получил множество призов на российских и международных фестивалях. За эту картину и режиссер, и героиня были удостоены Государственной премии РФ.

Как ты смеешь? (Израиль), 52 мин.

Режиссер: Лизка Асса

Ничто и никто не может помешать Ханни осуществить свою мечту после того, как у неё обнаружили смертельное неврологическое заболевание, с предположительной продолжительностью жизни два года, несмотря на неодобрение врачей и окружающих Ханни родила двоих детей. Фильм рассказывает о сильной женщине, которой приходится бороться с общепринятым мнением, преодолевать финансовые трудности и делать карьеру.