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Exam Экзамен 2009 / Великобритания
7.7 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Экзамен»

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Mousepipi 2 апреля 2015, 12:51
Ну что, кто смотрел? Интересный фильм, или так себе? В киношку стоит идти?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mousepipi 2 апреля 2015, 12:51
Пока фильм шел в кинотеатрах - все раздумывала - идти или нет✊ . Комментарии здесь в форуме останавливали. В итоге посмотрела дома по компу и совершенно не пожалела, что не пошла в киношку. Почему-то я думала, что сюжет фильма должен напоминать "10 негритят", может что-то его и напоминало, но картина абсолютно не зрелищная, скучноватая и, честно сказать, местами наигранная. Немного оживило процесс просмотра осознание того, что компания, в которой с таким пристрастием участники экзамена хотели получить работу - спасает людские жизни от какой-то ужасной болезни, а участники частично больны (у кого-то родственники страдают недугом или даже умерли). Для меня в этом фильме интересно было "послефильмье", когда я задумалась "была ли соль или не было". Думаю, что была, раз все-таки какие мысли возникли ✊ .
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Было очень любопытно глянуть на забугорный подход к подбору персонала. Т.к. мода на всякие тесты, собеседования и прочую фигню, которой наши эйчары кандидатов мучают, явно оттуда, из рассадника капитализма. И вот победительша оказалась самым большим сюрпризом. У нас бы точно ее забраковали, сказали бы, что не хватает лидерских амбиций. И взяли бы того чувака, который по трупам готов идти, это точно наш кадр. Лидер.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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