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Приключения пингвиненка Джаспера Приключения пингвиненка Джаспера
Киноафиша Фильмы Приключения пингвиненка Джаспера Приключения пингвиненка Джаспера, 2008: актеры и роли
Jasper und das Limonadenkomplott Приключения пингвиненка Джаспера 2008 / Германия / Франция
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Приключения пингвиненка Джаспера, 2008: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эккарт Фингберг
В ролях
Мальте Аркона Мареса Седльмейер Кристоф Мария Хербст Кристоф Мария Хербст Christoph Maria Herbst Кристин Лейсер Christine Leyser Ману Любовски Manou Lubowski
Вышка
Вышка
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