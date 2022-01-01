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Приключения пингвиненка Джаспера
Приключения пингвиненка Джаспера, 2008: актеры и роли
Jasper und das Limonadenkomplott
Приключения пингвиненка Джаспера
2008 / Германия / Франция
Трейлер
6.4
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Приключения пингвиненка Джаспера, 2008: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Эккарт Фингберг
В ролях
Мальте Аркона
Мареса Седльмейер
Кристоф Мария Хербст
Christoph Maria Herbst
Кристин Лейсер
Christine Leyser
Ману Любовски
Manou Lubowski
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