7.0
Баллада

, 2009
Ballada
Германия / документальный / 18+
О фильме

Лада – это не просто автомобиль! Это живое существо, удивительное, как и люди, проводящие свою жизнь в «Ладе» и под ней. Таков кавказец Мурад, работающий в Москве таксистом и тоскующий по родине. Милиционеры Олег и Владимир в российской провинции мечтают поймать хоть одного террориста. На 4 тысячи километров севернее живут Максим и Татьяна, которым несколько десятилетий назад на свадьбу подарили "Ладу". И, наконец, Михаил, одинокий старик, живущий в тайге с собакой и "со своей лучшей половиной Ладой". Всех этих людей перемены последних лет отбросили на обочину жизни. Они выживают, они мастера выживания, как и их «Лады», своими рассказами вводящие нас в мир своих маргинальных героев.

В ролях

Nikolai Andrejevitsch Akyschev
Murad Arevschatian
Maxim Ivanovitsch
Michail Ivanovitsch Parnjev
Nessi Tausendschön
Tajana Efimovna Xristoferov
Режиссер Андреас Маус
Сценарист Gunter Hanfgarn, Андреас Маус
Композитор Verena Guido
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2009
Производство Hanfgarn & Ufer Film und TV Produktion, Westdeutscher Rundfunk (WDR)
Другие названия
Рейтинг фильма

7.0
15 голосов
7 IMDb

2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
2026, Россия, драма, экранизация
2026, США, комедия, драма
2026, Россия, анимация
2026, США, мелодрама, комедия, драма
2026, Россия, драма, исторический, военный
2025, США, приключения, семейный
2026, Россия, комедия
2025, Россия, драма, военный, исторический
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
2026, Россия, комедия, семейный
2026, США / Канада, триллер, боевик, комедия
