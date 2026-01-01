Лада – это не просто автомобиль! Это живое существо, удивительное, как и люди, проводящие свою жизнь в «Ладе» и под ней. Таков кавказец Мурад, работающий в Москве таксистом и тоскующий по родине. Милиционеры Олег и Владимир в российской провинции мечтают поймать хоть одного террориста. На 4 тысячи километров севернее живут Максим и Татьяна, которым несколько десятилетий назад на свадьбу подарили "Ладу". И, наконец, Михаил, одинокий старик, живущий в тайге с собакой и "со своей лучшей половиной Ладой". Всех этих людей перемены последних лет отбросили на обочину жизни. Они выживают, они мастера выживания, как и их «Лады», своими рассказами вводящие нас в мир своих маргинальных героев.

