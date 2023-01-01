Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пиковая дама" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Архитектор Архитектор
Киноафиша Фильмы Архитектор Архитектор, 2008: актеры и роли
Architekt, Der Архитектор 2008 / Германия
6.4 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Архитектор, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ина Вайсе Ina Weisse
В ролях
Йозеф Бирбихлер Josef Bierbichler Софи Ройс Софи Ройс Sophie Rois Сандра Хюллер Сандра Хюллер Sandra Hüller Лукас Цолгар Маттиас Швайгхефер Маттиас Швайгхефер Matthias Schweighofer Хильде Ван Мигхем Hilde Van Mieghem
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Синдром
Синдром
2023, Россия, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Катастрофа
Катастрофа
2023, Бельгия / Франция, драма, фантастика, триллер
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Одержимые злом
Одержимые злом
2023, Аргентина / Уругвай, ужасы
Крылатая история
Крылатая история
2023, Канада / Германия, анимация
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Related video
Оленька все испортила: этот ляп в «Служебном романе» не заметил только Рязанов
Нежеланных детей на Руси называли двумя особенными именами: может, и среди ваших родственников были такие
Сэкономите на диетах: так похудел доктор Мясников, в семье которого все становятся долгожителями
Далеко не Брэд Питт: этот седой и старый актер признан самым сексуальным мужчиной в мире
Эти имена на Руси считали постыдными: сейчас так называют самых достойных
Турки над этим смеются: на странность с бывшим Хюррем в России не обратили внимания
Вот почему кошки друг другу не мяукают: секрет знают только избранные хозяева
Два сыночка и лапочка-дочка: как выглядят дети Мэрилин Керро, от которых отказались отцы
Призналась ради безопасности близких: не поверите, во что оказалась втянута Орбакайте
В Советском Союзе эти вещи были в каждом доме: единицы знают, как их использовали (тест)
Не такая, как все: Лютаева из «Гардемаринов» выболтала правду о тайной внучке
Мальчика-зайца никто не любил: что с ним после операции, на которую собрали больше 6 млн рублей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше