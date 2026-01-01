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Фестиваль короткометражного кино "27+1"

короткометражный / 18+

О фильме

Москве стартует Первый российско-европейский фестиваль короткометражного кино «27+1».

В программе мероприятия будут представлены 30 работ из 27 стран, а «+1» в названии будет значить как раз участников из России. Большей частью это ироничные, остроумные зарисовки, не менее интересные, чем творения конкурсантов известных мировых фестивалей подобного рода.

Кроме основной программы, отобранной организаторами «27+1», в рамках мероприятия будут представлены подборки лучших работ с таких престижных смотров, как Future Shorts и Каннский видеофестиваль. Вдобавок, пришедшие смогу посетить мастер-классы известных постановщиков: Петра Буслова, Кирилла Серебренникова и Томаса Винтерберга, лично представляющего на фестивале свою новую картину «Возвращение домой», скоро выходящую в прокат.

Детали фильма

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