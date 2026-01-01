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Киноафиша Фильмы Артдокфест

Артдокфест

, 2009
документальный / 18+

Причины посмотреть

О фильме

10 декабря

Кинотеатр «Пионер»первый зал

Программа фильмов призеров АРТДОКФЕСТ 2008

11.00 – 14.00 Круглый стол журнала Искусство кино «Документальное кино: Имитация реальности»

14.30 – 16.30 «Между медведем и волком» Денис Снегирев (Франция)

17.00 – 19.00 «Идише мама» Ф.Шлик, Г. Кучук (Израиль)/«Прыжок» Т. Решетникова

19.30 – 21.30 «Гора» А. Расторгуев/«Прыжок» Т. Решетникова

22.00 – 23.30 «Следущее воскресение», Олег Морозов, Гран-при

Кинотеатр «Пионер» второй зал

Программа фильмов-предпочтений председателя жюри Даниила Дондурея

12.00 – 14.00 «Выбор Дондурея»«Три песни о Ленине» Дзига Вертов 56 мин. 1934 г.«Ночь и туман» Ален Рене (Франция) 32 мин. 1955 г.

14.30 – 16.30 «Выбор Дондурея»«Старше на 10 минут» Герц Франк 10 мин. 1978 г.«Беловы» Виктор Косаковский 60 мин. 1993 г.

17.00 – 19.00 «Выбор Дондурея»«Всякое случается» Марцел Лозинский (Польша) 39 мин. 1995 г.«Жертва вечерняя» Александр Сокуров 18 мин. 1984 г.

19.30 – 21.30 «Выбор Дондурея»«Животная любовь» Ульрих Зайдль (Австрия) 86 мин. 2001 г.

22.00 – 24.00 «Выбор Дондурея»«Человек-гризли» Вернер Херцог (Германия) 103 мин. 2005 г.

11 декабря

Кинотеатр «Пионер» первый зал

Программа «От А до А» Фильмы победители национальных конкурсов документального кино в интервале «АРТДОКФЕСТ 2008 - 2009»

12.00 – 14.00 Программа «От А до А»Артдокфест 2008 «Следующее воскресенье» Олег Морозов 88 мин.«Окно в Европу», г. Выборг, документальная программа «Вдвоем» Павел Костомаров 48 мин.

14.30 – 16.30 Программа «От А до А»«Послание к человеку», Санкт-Петербург, национальный конкурс – «Занавес» Владимир Головнев 26 мин.Премия «Ника»-2009 – «Анастасия» Виктор Лисакович 86 мин. 

17.00 – 19.00 Программа «От А до А»«Золотой Орел»- 2009 – «Гибель империи. Византийский урок» Архимандрит Тихон (Шевкунов) 71 мин.ТЭФИ-2009, лучший телефильм – «Доктор Лиза» Елена Погребижская 47 мин.

19.30 – 21.30 Программа «От А до А»Фестиваль кино стран СНГ и Балтии «Киношок», программа «Неформат» – «Революция, которой не было» Алена Полунина 76 мин.Фестиваль «Россия», Екатеринбург – «Глубинка 35х45» Евгений Соломин 43 мин.

22.00 – 24.00 Программа «От А до А»Премия Гильдии киноведов и кинокритиков России «Белый Слон»-2009 – «Девственность» Виталий Манский 86 мин.

Кинотеатр «Пионер» второй зал

Программа фильмов победителей крупнейшего мирового фестиваля документального кино ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО В АМСТЕРДАМЕ (IDFA)

12.00 – 14.00 Программа международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA)«Джинсы из Китая»  Миша Пелед (США) 88 мин. 2006 г.

14.30 – 16.30 Программа международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA) «Настоящая любовь» Хедди Хонигманн (Нидерланды – Бразилия) 78 мин. 1996 г.

17.00 – 19.00 Программа международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA) «Сестры в законе»  Ким Лонжинотто (Великобритания) 104 мин. 2005 г.

19.30 – 21.30 Программа международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA) «Три комнаты меланхолии» Пирьё Хонкассало (Финляндия) 106 мин. 2004 г.

22.00 – 24.00 Программа международного фестиваля документального кино в Амстердаме (IDFA)«Дикий. Дикий пляж. Жар нежных» Александр Расторгуев 120 мин. 2006 г.

12 декабря

Кинотеатр «Пионер» первый зал

Конкурсная программа «АРТДОКФЕСТ-2009»

09.00 – 12.00 конкурс«Саня и Воробей» Андрей Грязев 61 мин.«Смена» Илья Лазаренко 13 мин.«Вольные люди» Светлана Стасенко 39 мин.

12.00 – 14.00 конкурс«Северный свет» Сергей Лозница (Франция) 52 мин. «Вокзал по средам» Ольга Маурина 47 мин. «Погружение» Юлия Панасенко 52 мин.

14.30 – 16.30 конкурс«Убийство девочек» Дэвид Кинселла (Норвегия) 80 мин. «Главная роль» Виталий Любецкий (Белоруссия) 32 мин. «МОНО Лиза» Яна Конофальская 13 мин.

17.00 – 19.00 конкурс«ПереСтройка» Кристиана Бюхнер (Германия) 84 мин. «Долгая дорога домой» Александр Горелик 16 мин. «Город Солнца» Александр Муругов 49 мин. «Предсказание» Валерий Шевченко 16 мин.

19.30 – 21.30 конкурс«Алеша» Меелис Муху (Эстония) 67 мин. «Пирс Аполоновки» Андрей Шварц (Австрия) 56 мин.

22.00 – 01.00 конкурс«Борис Рыжий» Алена ван дер Хорст (Нидерланды) 60 мин. «Ниоткуда с любовью» Юлий Колтун (Германия) 26 мин. «Части тела» Мария Кравченко 39 мин.

Фестиваль открытого документального кино.

На “Артдокфесте” нет места телевизионным репортажам, вгоняющему в тоску закадровому голосу и сглаженных тем. При отборе организаторы фестиваля отдают предпочтение только тем фильмам, авторы которых занимаются развитием киноязыка, отказываются от общепринятых шаблонов и повествовательных схем и обращаются к живым, волнующим каждого сюжетам.

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2009

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