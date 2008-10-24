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Метео-идиот Метео-идиот
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Метео-идиот, 2008

2008 / Германия / Россия / Финляндия / Нидерланды / Италия
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О фильме

Близнецы Салзлип растут без отца. Дедушка говорит им, что папа уехал по важному делу. Девочка и мальчик убеждены, что он супергерой — тайный агент. Но когда он наконец возвращается домой, оказывается, что он — всего лишь мелкий метеоролог, невинно попавший в тюрьму. Дети отказываются признать в нем отца. А их привлекательная матушка миссис Салзлип сбежала с силачом, работавшим в цирке.

Но Салзлип не сдается. Он обнаруживает, что он может на самом деле управлять погодой. Он может летом вызвать сильный мороз, а может и создавать прекрасные радуги. Волшебство! Может быть, ему удастся использовать свой дар, чтобы вернуть свою семью?

6.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 24 октября 2008
Премьера в мире 24 октября 2008
Возраст 18+
Режиссер
Нана Джорджадзе
Нана Джорджадзе
В ролях
Мераб Нинидзе
Мераб Нинидзе
Рамаз Чихвадзе
Чулпан Хаматова
Чулпан Хаматова
Анна Антонович
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Метео-идиот 1 постер
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