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Киноафиша Фильмы Василий и Василиса Василий и Василиса, 1981: актеры и роли
Василий и Василиса 1981 / СССР
7.7 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Василий и Василиса, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ирина Поплавская
В ролях
Ольга Остроумова Ольга Остроумова Михаил Кононов Михаил Кононов Наталья Бондарчук Наталья Бондарчук Natalya Bondarchuk Майя Булгакова Андрей Ростоцкий Андрей Ростоцкий Наталья Дикарева
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