Несс и Несси, 1991

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о выходе в прокат О фильме О приключениях динозавра Несса и его подружки Несси. Развернуть 7.1 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 60 минут Год выпуска 1991 Премьера в мире 1 января 1991 Режиссер Розалия Стиебра Все актеры и съемочная группа

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