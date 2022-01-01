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Несс и Несси
Несс и Несси, 1991
1991 / СССР
7.1
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
анимация
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о выходе в прокат
О фильме
О приключениях динозавра Несса и его подружки Несси.
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7.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
60 минут
Год выпуска
1991
Премьера в мире
1 января 1991
Режиссер
Розалия Стиебра
Все актеры и съемочная группа
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