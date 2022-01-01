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Киноафиша Фильмы Несс и Несси

Несс и Несси, 1991

1991 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме
О приключениях динозавра Несса и его подружки Несси.
7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 1 января 1991
Режиссер
Розалия Стиебра
Все актеры и съемочная группа
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