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Дневник слабака
Дневник слабака, 2010: актеры и роли
Diary of a Wimpy Kid
Дневник слабака
2010 / США
Трейлер
6.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Дневник слабака, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тор Фройденталь
Thor Freudenthal
В ролях
Стив Зан
Steve Zahn
Карен Брар
Сара Вик
Оуэн Бест
Owen Best
Девон Бостик
Devon Bostick
Шэйн Бриско
Уайэтт Кэмерон
Роберт Капрон
Robert Capron
Сэмюэл Патрик Чу
Дженнифер Клемент
Jennifer Clement
Наоми Дэйн
Бретт Дир
Алекс Феррис
Alex Ferris
Рэйчел Харрис
Rachael Harris
Ава Хьюз
Роб ЛаБелль
Rob LaBelle
Донни МакНил
Donnie MacNeil
Лэйн МакНил
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Саманта Пэйдж
Грэйсон Расселл
Джейк Д. Смит
Jake D. Smith
Захари Гордан
Zachary Gordan
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