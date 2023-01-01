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Дневник слабака Дневник слабака
Киноафиша Фильмы Дневник слабака Дневник слабака, 2010: актеры и роли
Diary of a Wimpy Kid Дневник слабака 2010 / США
6.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Дневник слабака, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тор Фройденталь Тор Фройденталь Thor Freudenthal
В ролях
Стив Зан Стив Зан Steve Zahn Карен Брар Сара Вик Оуэн Бест Owen Best Девон Бостик Девон Бостик Devon Bostick Шэйн Бриско Уайэтт Кэмерон Роберт Капрон Robert Capron Сэмюэл Патрик Чу Дженнифер Клемент Jennifer Clement Наоми Дэйн Бретт Дир Алекс Феррис Alex Ferris Рэйчел Харрис Рэйчел Харрис Rachael Harris Ава Хьюз Роб ЛаБелль Rob LaBelle Донни МакНил Donnie MacNeil Лэйн МакНил Хлоя Грейс Морец Хлоя Грейс Морец Chloë Grace Moretz Саманта Пэйдж Грэйсон Расселл Джейк Д. Смит Jake D. Smith Захари Гордан Захари Гордан Zachary Gordan
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