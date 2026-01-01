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Скоро в прокате «Легенды леса»
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Фильмы
Слишком много информации
Слишком много информации
TMI
комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
О фильме
В основу сценария фильма "TMI" положена дилемма — стоит ли делиться со своими возлюбленными прошлыми жизненными событиями. Слишком много информации (а именно так расшифровывается название фильма) — это не всегда хорошая основа для отношений.
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В ролях
Райан Рейнольдс
Анна Фэрис
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
0
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
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голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии
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