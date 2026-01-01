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Слишком много информации

TMI
комедия / 18+

О фильме

В основу сценария фильма "TMI" положена дилемма — стоит ли делиться со своими возлюбленными прошлыми жизненными событиями. Слишком много информации (а именно так расшифровывается название фильма) — это не всегда хорошая основа для отношений.

В ролях

Райан Рейнольдс
Райан Рейнольдс
Анна Фэрис
Анна Фэрис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 0

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 

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