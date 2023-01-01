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Главный герой фильма – Жуан Гильерме Эстрелья по прозвищу Джонни – фигура в Бразилии уже почти легендарная. Выдвинувшись в начале 90-х в число крупнейших наркодилеров Рио-де-Жанейро, обеспечивавших город столь необходимым топливом для мозга и сердца, как марихуана и кокаин, Эстрелья так и не сколотил никакого состояния и не создал сколько-нибудь значительной бизнес-структуры, потому что тратил все трудовые сбережения на вечеринки для клиентов, развлечения с друзьями и путешествия.…