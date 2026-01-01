Киноцентр ПИК
18 ноября
12-30ЛЮБОВЬ ОТМЕНЯЕТСЯ / CANCELED LOVE
Олеся Бондарева / Olesy Bondareva Россия / Russia / 2008 / 62 мин.
13-40APOKALEPSIA
Виктор Опекин / Victor Opekin Россия / Russia / 2008 83 мин.
15-10
УДАЧИ! / BAHRTALO! /GOOD LUCK!
Роберт Лакатош / Róbert Lakatos Венгрия / Hungary 2008 / 80 мин.
16-40
ПРИГОТОВЬТЕ МОЙ КОСТЮМ ЛЕБЕДЯ... / PREPARE MY SWAN COSTUME...
Игорь Грабузов / Igor Grabuzov Россия / Russia / 2009 / 61мин.
17-50
РАВНА НУЛЮ / EQUAL ZERO
Александр Дзюба / Aleksandr Dzyuba Россия / Russia / 2009 / 92 мин.
19-30
ГРИМ / GRIM
Алексей Пантелеев/ Aleksei Panteleev Казахстан / Kazakhstan / 2009 / 93 мин.
19 ноября
12-30
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ХУАНА ПИРАСА ПЕРОНА / THE TRUE STORY OF JUAN PIRAS PERON
Къяра Беллини / Chiara Bellini Италия / Аргентина Italy / Argentina / 2008 /83 мин.
14-00
ПРИГОТОВЬТЕ МОЙ КОСТЮМ ЛЕБЕДЯ... / PREPARE MY SWAN COSTUME...
Игорь Грабузов / Igor Grabuzov Россия / Russia / 2009 / 61мин.
15-10
ЖЕНИТЬБА / MARRIAGE
Константин Селиверстов / Constantine Seliverstov Россия / Russia / 2009 /75 мин.
16-20
КИНО- ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОГО ФИЛЬМА / MOVIE – AN INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF AUTEUR FILM MAKING
Иво Тражков / Ivo Trajkov Чехия / Czech Republic / Македония / Macedonia / 2008 / 84 мин.
19-30
МАРТ / MARCH
Клаус Хандл / Klaus Handl Австрия / Austria / 2009 / 83 мин.
20 ноября
12-30
КОГДА Я ПЛАЧУ, БЬЁТСЯ МОЁ СЕРДЦЕ / When I cry, my heart beats
Аннет Шутзе / Annett Schütze Румыния, Германия / Romania, Germany 2008 97 мин.
14-05
ГРИМ / GRIM
Алексей Пантелеев/ Aleksei Panteleev Казахстан / Kazakhstan / 2009 / 93 мин.
15-40
ОГУРЕЦ / Huanggua / Сucumber
Яоми Джоу /Yaowu Zhou Китай / China / 2008/ 103 мин.
17-30 СЛЕПОЕ ПЯТНО / BLIND SPOT Олег Мавроматти / Oleg Mavromatti США / USA /2009 / 83 мин.
19-00
ГДЕ УГОДНО В АМЕРИКЕ / ANYWHERE USA
Чузи Хейни-Джардин / Chusy Haney-Jardine США / USA / 2008 / 110 мин.
21 ноября
12-30
ПАРФЮМЕР / The Perfumer
Яри Коко / Jari Kokko Финляндия/ Finland / 2009 / 78 мин.
14-00
МАРТ / MARCH
Клаус Хандл / Klaus Handl Австрия / Austria / 2009 / 83 мин.
15-30
УДАЧИ! / BAHRTALO! /GOOD LUCK!
Роберт Лакатош / Róbert Lakatos Венгрия / Hungary 2008 / 80 мин.
17-50
КИНО- ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОГО ФИЛЬМА / MOVIE – AN INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF AUTEUR FILM MAKING
Иво Тражков / Ivo Trajkov Чехия / Czech Republic / Македония / Macedonia / 2008 / 84 мин.
19-20
ГДЕ УГОДНО В АМЕРИКЕ / ANYWHERE USA
Чузи Хейни-Джардин / Chusy Haney-Jardine США / USA / 2008 / 110 мин.
22 ноября
12-30ОГУРЕЦ / Huanggua / Сucumber
Яоми Джоу /Yaowu Zhou Китай / China / 2008/ 103 мин.
14-20
КРЕПОСТЬ / QALA / FORTRESS
Шамиль Наджафзаде /Shamil Najafzada Азербайджан / Azerbaijan / 2009 /83 мин.
16-00
СЛЕПОЕ ПЯТНО / BLIND SPOT Олег Мавроматти / Oleg Mavromatti США / USA /2009 / 83 мин.
17-30
РАВНА НУЛЮ / EQUAL ZERO
Александр Дзюба / Aleksandr Dzyuba Россия / Russia / 2009 / 92 мин
19-10
Церемония закрытия фестиваля Награждение ПРИЗЕРОВ
20-00
Фильм закрытия ЧУЖАЯ КУЧА
Россия / Russia / 2009 / 80 мин.