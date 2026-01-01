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Киноафиша Фильмы Международный фестиваль независимого кино "Дебоширфильм - Чистые грезы"

Международный фестиваль независимого кино "Дебоширфильм - Чистые грезы"

18+

О фильме

Киноцентр ПИК

18 ноября

12-30ЛЮБОВЬ ОТМЕНЯЕТСЯ / CANCELED LOVE 
Олеся Бондарева / Olesy Bondareva Россия / Russia / 2008 / 62 мин.

13-40APOKALEPSIA 
Виктор Опекин / Victor Opekin Россия / Russia / 2008 83 мин.

15-10 
УДАЧИ! / BAHRTALO! /GOOD LUCK! 
Роберт Лакатош / Róbert Lakatos Венгрия / Hungary 2008 / 80 мин.

16-40 
ПРИГОТОВЬТЕ МОЙ КОСТЮМ ЛЕБЕДЯ... / PREPARE MY SWAN COSTUME... 
Игорь Грабузов / Igor Grabuzov Россия / Russia / 2009 / 61мин.

17-50 
РАВНА НУЛЮ / EQUAL ZERO
Александр Дзюба / Aleksandr Dzyuba Россия / Russia / 2009 / 92 мин.

19-30
ГРИМ / GRIM 
Алексей Пантелеев/ Aleksei Panteleev Казахстан / Kazakhstan / 2009 / 93 мин.

19 ноября

12-30
ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ ХУАНА ПИРАСА ПЕРОНА / THE TRUE STORY OF JUAN PIRAS PERON 
Къяра Беллини / Chiara Bellini Италия / Аргентина Italy / Argentina / 2008 /83 мин.

14-00
ПРИГОТОВЬТЕ МОЙ КОСТЮМ ЛЕБЕДЯ... / PREPARE MY SWAN COSTUME... 
Игорь Грабузов / Igor Grabuzov Россия / Russia / 2009 / 61мин.

15-10 
ЖЕНИТЬБА / MARRIAGE 
Константин Селиверстов / Constantine Seliverstov Россия / Russia / 2009 /75 мин.

16-20
КИНО- ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОГО ФИЛЬМА / MOVIE – AN INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF AUTEUR FILM MAKING 
Иво Тражков / Ivo Trajkov Чехия / Czech Republic / Македония / Macedonia / 2008 / 84 мин.

19-30
МАРТ / MARCH 
Клаус Хандл / Klaus Handl Австрия / Austria / 2009 / 83 мин.

20 ноября

12-30 
КОГДА Я ПЛАЧУ, БЬЁТСЯ МОЁ СЕРДЦЕ / When I cry, my heart beats 
Аннет Шутзе / Annett Schütze Румыния, Германия / Romania, Germany 2008 97 мин.

14-05
ГРИМ / GRIM 
Алексей Пантелеев/ Aleksei Panteleev Казахстан / Kazakhstan / 2009 / 93 мин.

15-40
ОГУРЕЦ / Huanggua / Сucumber 
Яоми Джоу /Yaowu Zhou Китай / China / 2008/ 103 мин.

17-30 СЛЕПОЕ ПЯТНО / BLIND SPOT Олег Мавроматти / Oleg Mavromatti США / USA /2009 / 83 мин.

19-00 
ГДЕ УГОДНО В АМЕРИКЕ / ANYWHERE USA 
Чузи Хейни-Джардин / Chusy Haney-Jardine США / USA / 2008 / 110 мин.

21 ноября

12-30 
ПАРФЮМЕР / The Perfumer 
Яри Коко / Jari Kokko Финляндия/ Finland / 2009 / 78 мин.

14-00
МАРТ / MARCH 
Клаус Хандл / Klaus Handl Австрия / Austria / 2009 / 83 мин.

15-30
УДАЧИ! / BAHRTALO! /GOOD LUCK!
Роберт Лакатош / Róbert Lakatos Венгрия / Hungary 2008 / 80 мин.

17-50
КИНО- ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ СОЗДАНИЯ АВТОРСКОГО ФИЛЬМА / MOVIE – AN INTRODUCTION TO THE PHILOSOPHY OF AUTEUR FILM MAKING 
Иво Тражков / Ivo Trajkov Чехия / Czech Republic / Македония / Macedonia / 2008 / 84 мин.

19-20 
ГДЕ УГОДНО В АМЕРИКЕ / ANYWHERE USA
Чузи Хейни-Джардин / Chusy Haney-Jardine США / USA / 2008 / 110 мин.

22 ноября

12-30ОГУРЕЦ / Huanggua / Сucumber
Яоми Джоу /Yaowu Zhou Китай / China / 2008/ 103 мин.

14-20
КРЕПОСТЬ / QALA / FORTRESS 
Шамиль Наджафзаде /Shamil Najafzada Азербайджан / Azerbaijan / 2009 /83 мин.

16-00
СЛЕПОЕ ПЯТНО / BLIND SPOT Олег Мавроматти / Oleg Mavromatti США / USA /2009 / 83 мин.

17-30
РАВНА НУЛЮ / EQUAL ZERO 
Александр Дзюба / Aleksandr Dzyuba Россия / Russia / 2009 / 92 мин

19-10
Церемония закрытия фестиваля Награждение ПРИЗЕРОВ

20-00
Фильм закрытия ЧУЖАЯ КУЧА 
Россия / Russia / 2009 / 80 мин.

Детали фильма

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 0

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