«Американец» Антона Корбейна (которого в наших палестинах почему-то чаще называют Корбайном, что совершенно неверно; в российской прокатной версии, кстати, фамилия режиссера транскрибирована правильно) недаром перекликается с «Тихим американцем» Грэма Грина, и отнюдь не только названием. Главный герой корбейновской экранизации романа Мартина Бута «Очень скрытный джентльмен» (заглавие первоисточника здесь неспроста переиначено) – своеобразная квинтэссенция Америки, безжалостный приговор ей и…
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