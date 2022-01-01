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Скоро в прокате "Барбоскины Team"
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Странники
Странники, 1989: актеры и роли
Landstrykere
Странники
1989 / Норвегия
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Странники, 1989: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ула Солум
В ролях
Тронд Петер Штамсе Мюнх
Марика Лагеркранц
Marika Lagercrantz
Хельге Йордаль
Лив Хеле
Лив Стеен
Эспен Скъёнберг
Джон Сигурд Кристенсен
John Sigurd Kristensen
Лассе Линдтнер
Хильдегун Рийсе
Hildegun Riise
Франк Крог
Frank Krog
Карл Сандби
Кристиан Фигеншоу
Ханс-Петер Корфф
Стал Бьорхог
Карл Боманн-Ларсен
Пол-Оттар Хага
Paul-Ottar Haga
Бернард Рамстад
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