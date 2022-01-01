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Странники
Киноафиша Фильмы Странники Странники, 1989: актеры и роли
Landstrykere Странники 1989 / Норвегия
6.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Странники, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ула Солум
В ролях
Тронд Петер Штамсе Мюнх Марика Лагеркранц Marika Lagercrantz Хельге Йордаль Лив Хеле Лив Стеен Эспен Скъёнберг Джон Сигурд Кристенсен John Sigurd Kristensen Лассе Линдтнер Хильдегун Рийсе Hildegun Riise Франк Крог Frank Krog Карл Сандби Кристиан Фигеншоу Ханс-Петер Корфф Стал Бьорхог Карл Боманн-Ларсен Пол-Оттар Хага Пол-Оттар Хага Paul-Ottar Haga Бернард Рамстад
Вышка
Вышка
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