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Далекие шатры
Далекие шатры, 1984: актеры и роли
The Far Pavilions
Далекие шатры
1984 / Великобритания / США
6.4
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Далекие шатры, 1984: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Даффелл
Peter Duffell
В ролях
Бен Кросс
Ben Cross
Эми Ирвинг
Amy Irving
Кристофер Ли
Christopher Lee
Бенедикт Тейлор
Benedict Taylor
Россано Брацци
Rossano Brazzi
Саид Джаффри
Saeed Jaffrey
Роберт Харди
Robert Hardy
Омар Шариф
Omar Sharif
Джон Гилгуд
John Gielgud
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