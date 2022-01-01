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Далекие шатры
Киноафиша Фильмы Далекие шатры Далекие шатры, 1984: актеры и роли
The Far Pavilions Далекие шатры 1984 / Великобритания / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Далекие шатры, 1984: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Даффелл Peter Duffell
В ролях
Бен Кросс Бен Кросс Ben Cross Эми Ирвинг Эми Ирвинг Amy Irving Кристофер Ли Кристофер Ли Christopher Lee Бенедикт Тейлор Benedict Taylor Россано Брацци Rossano Brazzi Саид Джаффри Saeed Jaffrey Роберт Харди Robert Hardy Омар Шариф Омар Шариф Omar Sharif Джон Гилгуд Джон Гилгуд John Gielgud
Вышка
Вышка
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