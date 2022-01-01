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1000 глаз доктора Мабузе
Киноафиша Фильмы 1000 глаз доктора Мабузе 1000 глаз доктора Мабузе, 1960: актеры и роли
Die 1000 Augen des Dr. Mabuse 1000 глаз доктора Мабузе 1960 / Франция / Италия / ФРГ
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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1000 глаз доктора Мабузе, 1960: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фриц Ланг Fritz Lang
В ролях
Дон Аддамс Петер Ван Эйк Peter van Eyck Вольфган Прейсс Герт Фрёбе Gert Fröbe Вернер Петерс Werner Peters Андреа Кекки Говард Вернон Howard Vernon Нико Пепе Nico Pepe Дэвид Камерон David Cameron
Вышка
Вышка
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