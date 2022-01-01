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1000 глаз доктора Мабузе
1000 глаз доктора Мабузе, 1960: актеры и роли
Die 1000 Augen des Dr. Mabuse
1000 глаз доктора Мабузе
1960 / Франция / Италия / ФРГ
7.0
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12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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1000 глаз доктора Мабузе, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фриц Ланг
Fritz Lang
В ролях
Дон Аддамс
Петер Ван Эйк
Peter van Eyck
Вольфган Прейсс
Герт Фрёбе
Gert Fröbe
Вернер Петерс
Werner Peters
Андреа Кекки
Говард Вернон
Howard Vernon
Нико Пепе
Nico Pepe
Дэвид Камерон
David Cameron
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