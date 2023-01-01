Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Король неба" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Три места на 26-е
Киноафиша Фильмы Три места на 26-е Три места на 26-е, 1988: актеры и роли
Trois places pour le 26 Три места на 26-е 1988 / Франция
6.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Три места на 26-е, 1988: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Жак Деми Jacques Demy
В ролях
Доминик Варда Хелен Сюргере Жан-Пьерр Спано Жак Ноло Jacques Nolot Карло Нелл Carlo Nell Ив Монтан Ив Монтан Yves Montand Кристиана Миназзоли Матильда Мэй Mathilda May Катриона МакКолл Catriona MacColl Бертранд Лэси Пол Герс Paul Gers Патрик Фьерри Patrick Fierry Франсуаза Фабиан Франсуаза Фабиан Françoise Fabian Даниэль Дуру Софи Кастель Sophie Castel Джеффри Кэри Geoffrey Carey Матье Деми Mathieu Demy
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»
2023, Россия, детский, анимация
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
До рассвета
До рассвета
2023, Россия, комедия
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше