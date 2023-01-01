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Женщина моей жизни
Женщина моей жизни, 1986: актеры и роли
La Femme de ma vie
Женщина моей жизни
1986 / Франция / ФРГ
6.1
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Женщина моей жизни, 1986: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Режис Варнье
Régis Wargnier
В ролях
Кристоф Малавуа
Christophe Malavoy
Жан-Луи Трентиньян
Jean-Louis Trintignant
Джейн Биркин
Jane Birkin
Беатрис Аженен
Анджей Северин
Andrzej Seweryn
Дидье Сандр
Didier Sandre
Доминик Блан
Dominique Blanc
Жак Мерсье
Jacques Mercier
Эльза Лунгини
Elsa Lunghini
Флоран Паньи
Florent Pagny
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