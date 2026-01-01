Меню
Киноафиша Фильмы Сквозь тёмное стекло Награды и номинации фильма Сквозь тёмное стекло

Награды и номинации фильма Сквозь тёмное стекло 1961

Оскар 1962 Оскар 1962
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Оскар 1963 Оскар 1963
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
Best Foreign Actress
Номинант
 Best Film from any Source
Номинант
Берлинале 1962 Берлинале 1962
Премия OCIC
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
