Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Все ненавидят Йохана" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Женщины без мужчин Женщины без мужчин
Киноафиша Фильмы Женщины без мужчин Женщины без мужчин, 2009: актеры и роли
Zanan-e bedun-e mardan / Women Without Men Женщины без мужчин 2009 / Германия / Австрия / Франция
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Женщины без мужчин, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шоя Азари Ширин Нешат Shirin Neshat
В ролях
Навид Акхаван Навид Акхаван Navid Akhavan Пега Феридони Пега Феридони Pegah Ferydoni Орси Тот Орси Тот Orsolya Toth Биджан Данешманд Bijan Daneshmand Арита Шарзад Шабнам Толуи Shabnam Tolouei Эсса Захир Essa Zahir
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Тор: Любовь и гром
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
После. Долго и счастливо
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Неудержимые
Неудержимые
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Челюсти. Столкновение
2022, Великобритания, триллер
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Барбоскины Team
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Вывела всех звезд шоу-бизнеса на чистую воду: Слава решилась на откровения после пластики
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Приложение киноафиши