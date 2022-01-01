Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Барбоскины Team"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Горькие слезы Петры Фон Кант
Горькие слезы Петры Фон Кант, 1972: актеры и роли
Die bitteren Tränen der Petra von Kant
Горькие слезы Петры Фон Кант
1972 / Германия
7.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Персоны
Постеры
Горькие слезы Петры Фон Кант, 1972: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Райнер Вернер Фассбиндер
В ролях
Маргит Карстенсен
Margit Carstensen
Ханна Шигулла
Hanna Schygulla
Катрин Шааке
Katrin Schaake
Ева Маттес
Гизела Факкельдей
Ирм Херманн
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вышка
Рецензия
Отзывы
2022, Великобритания / США, триллер
Тор: Любовь и гром
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик
После. Долго и счастливо
Отзывы
2022, США, драма, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Отзывы
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Бэтмен
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Неудержимые
Рецензия
Отзывы
2010, США, боевик
Челюсти. Столкновение
Рецензия
Написать отзыв
2022, Великобритания, триллер
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Рецензия
Отзывы
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Барбоскины Team
Написать отзыв
2022, Россия, анимация, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Отзывы
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Related video
Повезло больше, чем Красилову из «Бедной Насти»: как годы обошлись с Еленой Кориковой
Вышла замуж в 16 и покорила весь мир: раскрыт феномен успеха Нелли Карим
Будьте на чеку: эти три знака зодиака рискуют серьезно заболеть в последнюю неделю августа
Свадьбы с Аросевой не случилось: как закончил жизнь пан профессор из «Кабачка "13 стульев"»
Индийский Джеки Чан: как сейчас живет секс-символ болливуда 90-х Акшай Кумар
Вставляла «Ласковому маю» палки в колеса: россиянам раскрыли глаза на неприглядный поступок Пугачевой
Вывела всех звезд шоу-бизнеса на чистую воду: Слава решилась на откровения после пластики
Коварная разлучница или жертва обстоятельств: что известно о молодой жене Прилучного
Легко лишь на первый взгляд: вы уверены, что хорошо знаете советские комедии?
Такого не ожидал никто: Захаров едва не оставил звезду «Сватов» без заслуженной славы
Второй Брагин, но без киноляпов «Склифосовского»: правду о новом сериале слили в Сеть
Эти русские глаза нельзя забыть: как изменилась и чем занимается «самая красивая девочка в мире»