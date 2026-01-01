Расписание показов"ПРО СОБАКУ РОЗКУ"
(Россия, 2009)
Режиссер: Андрей Соколов.
Смешной маленький пес, благодаря собственной трусости и истеричности ловит огромную щуку, побеждает волков и изгоняет из деревни жадного богача.
"I LIKE BIRDS…"
(Россия, 2007)
Режиссер: Владимир Посохин.
Анимационный клип на песню группы EELS "I like birds".
"ПРО ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО"
(Россия, 2008)
Режиссер: Наталья Березовая.
Рассказ о жизни Василия Блаженного.
"ГОШИНЫ СКАЗКИ"
(Россия, 2009)
Режиссер: Дмитрий Наумов.
Трогательный, лиричный, медитативный, наполненный странными и чарующими образами фильм - вторая совместная работа режиссера Дмитрия Наумова и художника Георгия Ляховецкого. Знаменитый своими экстравагантными экспериментами Наумов в этих совместных фильмах проявляет себя, как тонкий и чуткий мастер, умеющий оживить и превратить в экранное действие чудесный мир чужих фантазий и сновидений.
"ПУДЯ"
(Россия, 2008)
Режиссер: Софья Кравцова.
Получивший на минувшем Суздальском фестивале приз как "Лучший детский фильм" "Пудя" рассказывает историю о двух шаловливых детях, которые во время игры отрывают "хвостик" от шубы важного родительского гостя. Что теперь делать? А вдруг гость - это злобный великан-людоед, который из самих детей хвостики сделает? Наверное, выход один - бежать в другую страну…
"LOOF AND LET DIME"
(Россия, 2008)
Режиссер: Роман Верещак.
Отправной точкой для создания проекта стала композиция "Loof and let dime" Giovanni Sollima. Отправляясь на прогулку, возьмите немного летающих яблок. Никогда не знаешь, что может случиться…
"СКАЗАНИЕ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ"
(Россия, 2008)
Режиссер: Надежда Михайлова.
Сюжет основан на житии русских святых Петра и Февронии Муромских. Свет их любви и верности доходит до нас и поныне…
"НЕПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"
(Россия, 2009)
Режиссер: Мария Муат.
Удивительные дачные приключения одной семейной пары и их собаки.
"LOG JAM"
(Венгрия, 2008)
Режиссер: Алексей Алексеев.
"Log Jam" - это история про трех профессиональных музыкантов: Медведя, Зайца и Волка, которые пытаются репетировать в лесу несмотря на различные препятствия. Идет ли дождь или охотник, наступает ли ночь, или змея съедает половину состава группы - шоу должно продолжаться!