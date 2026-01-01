Расписание показов"ПРО СОБАКУ РОЗКУ"

(Россия, 2009)

Режиссер: Андрей Соколов.

Смешной маленький пес, благодаря собственной трусости и истеричности ловит огромную щуку, побеждает волков и изгоняет из деревни жадного богача.

"I LIKE BIRDS…"

(Россия, 2007)

Режиссер: Владимир Посохин.

Анимационный клип на песню группы EELS "I like birds".

"ПРО ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО"

(Россия, 2008)

Режиссер: Наталья Березовая.

Рассказ о жизни Василия Блаженного.

"ГОШИНЫ СКАЗКИ"

(Россия, 2009)

Режиссер: Дмитрий Наумов.

Трогательный, лиричный, медитативный, наполненный странными и чарующими образами фильм - вторая совместная работа режиссера Дмитрия Наумова и художника Георгия Ляховецкого. Знаменитый своими экстравагантными экспериментами Наумов в этих совместных фильмах проявляет себя, как тонкий и чуткий мастер, умеющий оживить и превратить в экранное действие чудесный мир чужих фантазий и сновидений.

"ПУДЯ"

(Россия, 2008)

Режиссер: Софья Кравцова.

Получивший на минувшем Суздальском фестивале приз как "Лучший детский фильм" "Пудя" рассказывает историю о двух шаловливых детях, которые во время игры отрывают "хвостик" от шубы важного родительского гостя. Что теперь делать? А вдруг гость - это злобный великан-людоед, который из самих детей хвостики сделает? Наверное, выход один - бежать в другую страну…

"LOOF AND LET DIME"

(Россия, 2008)

Режиссер: Роман Верещак.

Отправной точкой для создания проекта стала композиция "Loof and let dime" Giovanni Sollima. Отправляясь на прогулку, возьмите немного летающих яблок. Никогда не знаешь, что может случиться…

"СКАЗАНИЕ О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ"

(Россия, 2008)

Режиссер: Надежда Михайлова.

Сюжет основан на житии русских святых Петра и Февронии Муромских. Свет их любви и верности доходит до нас и поныне…

"НЕПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ"

(Россия, 2009)

Режиссер: Мария Муат.

Удивительные дачные приключения одной семейной пары и их собаки.

"LOG JAM"

(Венгрия, 2008)

Режиссер: Алексей Алексеев.

"Log Jam" - это история про трех профессиональных музыкантов: Медведя, Зайца и Волка, которые пытаются репетировать в лесу несмотря на различные препятствия. Идет ли дождь или охотник, наступает ли ночь, или змея съедает половину состава группы - шоу должно продолжаться!