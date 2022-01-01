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Тайна Келлс
Тайна Келлс, 2009: актеры и роли
The Secret of Kells
Тайна Келлс
2009 / Франция / Бельгия / Ирландия
Трейлер
7.1
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Трейлеры
Тайна Келлс, 2009: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Томм Мур
Tomm Moore
В ролях
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Лиам Хурикан
Мик Лэлли
Mick Lally
Майкл МакГрат
Ивэн МакГуайр
Кристен Муни
Christen Mooney
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