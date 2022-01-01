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Тайна Келлс Тайна Келлс
Киноафиша Фильмы Тайна Келлс Тайна Келлс, 2009: актеры и роли
The Secret of Kells Тайна Келлс 2009 / Франция / Бельгия / Ирландия
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Тайна Келлс, 2009: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Томм Мур Tomm Moore
В ролях
Брендан Глисон Брендан Глисон Brendan Gleeson Лиам Хурикан Мик Лэлли Mick Lally Майкл МакГрат Ивэн МакГуайр Кристен Муни Christen Mooney
Вышка
Вышка
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