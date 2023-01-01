Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Монстр и маги синих морей" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайна Келлс Тайна Келлс
Киноафиша Фильмы Тайна Келлс Награды и номинации мультфильма Тайна Келлс
The Secret of Kells Тайна Келлс 2009 / Франция / Бельгия / Ирландия
7.3 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Награды и номинации мультфильма Тайна Келлс

Вся информация о мультфильме
Оскар 2010 Оскар 2010
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Дозор Джунглей: Кругосветка
Дозор Джунглей: Кругосветка
2023, Франция, приключения, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Эта девочка из России стала одной из самых богатых в мире: никто не завидует звезде, и вот почему
Из королевы подиума в домохозяйки: что осталось от красоты первой русской супермодели
Фанаты впервые услышали пение сына Фриске от Шепелева: просто восторг
Помните забавного мужчину из мема про язя? Вот как он живет после обрушившейся славы
До было лучше: громкий провал стилистов «Модного приговора», который разочаровал зрителей
«Глупая комедия»: что говорят о любимом фильме советских людей в США
16 лет спустя: как живет и выглядит Корнелия Манго после ухода из «Фабрики звезд»
Вот какую неприятную особенность Порошиной никто не замечал годами: правду скрывают глаза
У Баталова есть еще одна дочь, родившаяся без особенностей: наверняка видели в кино
Успела даже попрощаться: Высоцкая раскрыла жуткие детали ДТП во Франции
«Психически больные»: Тепляков раскрыл всю правду о своих детях после разоблачения
Бледная кожа, животик и ужас в глазах: как сегодня выглядит Надя из «Иронии судьбы» (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше