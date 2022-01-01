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Место под солнцем Место под солнцем
Киноафиша Фильмы Место под солнцем Место под солнцем, 1951: актеры и роли
A Place in the Sun Место под солнцем 1951 / США
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Место под солнцем, 1951: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джордж Стивенс George Stevens
В ролях
Элизабет Тейлор Элизабет Тейлор Elizabeth Taylor Монтгомери Клифт Montgomery Clift Шелли Уинтерс Shelley Winters Энн Ревер
Вышка
Вышка
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