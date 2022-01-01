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Терраса
Киноафиша Фильмы Терраса Терраса, 1980: актеры и роли
La Terrazza Терраса 1980 / Италия / Франция
7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Терраса, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Этторе Скола Этторе Скола Ettore Scola
В ролях
Уго Тоньяцци Ugo Tognazzi Витторио Гассман Vittorio Gassman Марчелло Мастроянни Марчелло Мастроянни Marcello Mastroianni Жан-Луи Трентиньян Жан-Луи Трентиньян Jean-Louis Trintignant Cерж Реджани Стефания Сандрелли Stefania Sandrelli Карла Гравина Carla Gravina Мари Трентниьян Стефано Сатта Флорес Stefano Satta Flores Милена Вукотич Милена Вукотич Milena Vukotic Омбретта Колли Ombretta Colli Галеаццо Бенти Galeazzo Benti
Вышка
Вышка
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