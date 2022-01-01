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Светлое будущее
Frohe Zukunft
Светлое будущее, 2008
2008 / Германия
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Жанр:
документальный
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Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2008
Режиссер
Бьянка Бодад
В ролях
Антье Борбонус
Илона Дитце
Клаус Дитце
Лиане Дитце
Все актеры и съемочная группа
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