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KJFG№5 KJFG№5
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KJFG№5, 2008

2008 / Венгрия
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0 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Серия анимационного сериала KJFG о неутомимых музыкантах-экспериментаторах медведе, Зайце и Волке. Их музыкальный ансамбль повстречался в лесу с охотником и его собакой.
мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 2 минуты
Год выпуска 2008
Возраст 18+
Режиссер
Алексей Алексеев
Алексей Алексеев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените 0 голосов
6.3 IMDb
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Постер мультфильма KJFG№5 1 постер
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