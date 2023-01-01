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KJFG№5
KJFG№5, 2008
2008 / Венгрия
мало голосов
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Рейтинг IMDb: 6.3
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Жанр:
анимация
короткометражный
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О фильме
Серия анимационного сериала KJFG о неутомимых музыкантах-экспериментаторах медведе, Зайце и Волке. Их музыкальный ансамбль повстречался в лесу с охотником и его собакой.
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мало голосов
Оцените
0
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность
2 минуты
Год выпуска
2008
Возраст
18+
Режиссер
Алексей Алексеев
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
6.3
IMDb
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1 постер
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